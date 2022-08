Elezioni | la resa dei conti nelle liste Pd Chi sono i candidati a rischio | da Pini a Ceccanti | Nannicini e Cirinnà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Veleni e rese deinel Partito democratico sulla formazione delle. La direzione che avrebbe dovuto votare i nomi in mattinata, è stata già rinviata due volte. E al momento non si sa quando la quadra verrà raggiunta. Intanto si diffondono voci e malumori sugli esclusi, i paracadutati e i grandi ritorni diche in Parlamento siedono ormai da anni. E mentre ieri il M5s ha ufficializzato che Giuseppe Conte correrà nel collegio del Lazio, secondo Repubblica Enrico Letta vorrebbe presentarsi a Vicenza per dare un messaggio al Nord deluso. Ma nei corridoi le versioni cambiano in fretta e la partita sembra ancora aperta. Gli esclusi – A fare rumoresoprattutto iche, molto probabilmente, saranno tagliati fuori. In Emilia-Romagna si parla, ad esempio, dell’esclusione di ...