Elezioni | Gina Lollobrigida spiega la sua candidatura | «L’Italia sta messa male Voglio fare qualcosa di buono»

(Di lunedì 15 agosto 2022), per decenni icona del cinema italiano, si candida a 95 anni come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina con Italia sovrana e popolare, la lista promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare. L’attrice romana conferma la sua scelta in un’intervista al Corriere della Sera, a cuidi essere «stufa di sentire i politici litigare tra loro senza mai arrivare al dunque» e di aver preso questa decisione parlando con il suo avvocato, Antonio Ingroia. «Finché c’è l’energia la uso per le cose importanti, soprattutto per il mio Paese. Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia.sta...

Il programma 'Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L'Italia sta messa male, in bilico, Ferragosto di fuoco con i leader in campo: comincia la battaglia elettorale. Giorgia Meloni ha 45 anni. Potrebbe essere la prima donna premier in Italia, e potrebbe essere anche la prima premier leader di un partito post fascista.