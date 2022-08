Elezioni, ecco tutti i 101 simboli depositati: spunta anche Draghi “fake” (Di lunedì 15 agosto 2022) Si sono chiusi i termini per la presentazione dei simboli che correranno alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Sono 101 i simboli unici depositati al Viminale, con non poche sorprese. 98 i soggetti politici che hanno presentato i 101 simboli. Tra le curiosità, ci sono ad esempio D.A.I.N.O-Difesa animalista indipendente nazionale organizzata, Panzironi-per Rivoluzione Sanitaria, Sacro Romano Impero Cattolico, Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra un dettaglio della Cappella Sistina di Michelangelo, la famosa creazione di Adamo per mano di Dio, e i Cattolici popolari uniti, su cui compare – come per altri 4 partiti – uno scudo crociato, in questo caso in parte coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe, e un’aquila. Ci sono poi i vecchi nostalgici della Prima Repubblica, tipo il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 agosto 2022) Si sono chiusi i termini per la presentazione deiche correranno alle prossimepolitiche del 25 settembre. Sono 101 iunicial Viminale, con non poche sorprese. 98 i soggetti politici che hanno presentato i 101. Tra le curiosità, ci sono ad esempio D.A.I.N.O-Difesa animalista indipendente nazionale organizzata, Panzironi-per Rivoluzione Sanitaria, Sacro Romano Impero Cattolico, Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra un dettaglio della Cappella Sistina di Michelangelo, la famosa creazione di Adamo per mano di Dio, e i Cattolici popolari uniti, su cui compare – come per altri 4 partiti – uno scudo crociato, in questo caso in parte coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe, e un’aquila. Ci sono poi i vecchi nostalgici della Prima Repubblica, tipo il ...

