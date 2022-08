Elezioni, dieci richieste al centrodestra (Di lunedì 15 agosto 2022) Manca poco più di un mese alle Elezioni del 25 settembre. I sondaggi sono buoni, per il centrodestra: vola Fratelli d’Italia, recupera la Lega, Berlusconi mantiene uno zoccolo duro di elettori azzurri che neppure stavolta lo tradirà. Per mantenere i 18 punti di vantaggio sul centrosinistra, e soprattutto per governare decentemente, Meloni, Salvini e Berlusconi però devono evitare di commettere vecchi e nuovi errori. 1) Mantenere un profilo basso. La campagna elettorale sarà infuocata, soprattutto dopo ferragosto. Per ora la sinistra ha sparato le polveri bagnate del rischio ritorno del fascismo: andrà avanti ancora, ma può rivelarsi un autogol. L’importante è non ripetere lo schema delle Elezioni regionali in Emilia Romagna, dove l’eccessivo protagonismo di Salvini spinse una buona fetta di elettori a mobilitarsi contro l’uomo nero. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 15 agosto 2022) Manca poco più di un mese alledel 25 settembre. I sondaggi sono buoni, per il: vola Fratelli d’Italia, recupera la Lega, Berlusconi mantiene uno zoccolo duro di elettori azzurri che neppure stavolta lo tradirà. Per mantenere i 18 punti di vantaggio sul centrosinistra, e soprattutto per governare decentemente, Meloni, Salvini e Berlusconi però devono evitare di commettere vecchi e nuovi errori. 1) Mantenere un profilo basso. La campagna elettorale sarà infuocata, soprattutto dopo ferragosto. Per ora la sinistra ha sparato le polveri bagnate del rischio ritorno del fascismo: andrà avanti ancora, ma può rivelarsi un autogol. L’importante è non ripetere lo schema delleregionali in Emilia Romagna, dove l’eccessivo protagonismo di Salvini spinse una buona fetta di elettori a mobilitarsi contro l’uomo nero. ...

