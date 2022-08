Elezioni 2022, Gelmini attacca Meloni: “Rinegoziare Pnrr gravissimo errore” (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – “Rinegoziare il Pnrr come proposto da Giorgia Meloni è un gravissimo errore. A rischio la credibilità dell’Italia e la nuova rata di finanziamenti da 20 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo Lega e Forza Italia tacciono. Una cosa è la propaganda, altro la responsabilità verso il Paese”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Il programma elettorale in 15 punti del centrodestra, prevede infatti il “pieno utilizzo delle risorse del Pnrr, colmando gli attuali ritardi di attuazione” e anche “l’accordo con la Commissione europea, così come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione del Pnrr in funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità”. Nel capitolo dedicato alle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – “ilcome proposto da Giorgiaè un. A rischio la credibilità dell’Italia e la nuova rata di finanziamenti da 20 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo Lega e Forza Italia tacciono. Una cosa è la propaganda, altro la responsabilità verso il Paese”. Lo scrive su Twitter Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Il programma elettorale in 15 punti del centrodestra, prevede infatti il “pieno utilizzo delle risorse del, colmando gli attuali ritardi di attuazione” e anche “l’accordo con la Commissione europea, così come previsto dai Regolamenti europei, per la revisione delin funzione delle mutate condizioni, necessità e priorità”. Nel capitolo dedicato alle ...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - non_esset : RT @marco_crescenti: Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Renzi: «Il progetto del Terzo polo va oltre il 25 settembre». - AlBizzotto : RT @tempoweb: '#Draghi non lo salverà', dagli #Usa la sentenza definitiva su #Letta #pd #elezionipolitiche22 #washingtonpost #15agosto #ilt… -