Elezioni 2022 | Bassetti | “Mai chiesto di essere candidato”

(Adnkronos) – "Dopo le illazioni, le falsità e gli attacchi personali, ricevuti negli ultimi giorni su un mio futuro politico, desidero chiarire che non ho mai richiesto o espresso volontà a nessuno di essere candidato alle prossime Elezioni politiche per alcun partito. Di tutto questo, e di molte altre cose inerenti l'argomento, di cui alcuni dovrebbero vergognarsi, ho adeguata documentazione scritta che renderò pubblica, se qualcuno proverà a smentirmi". Ad affermarlo in un post su Facebook è Matteo Bassetti, il Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino. "Confermo che non sarò candidato per alcun partito alle prossime Elezioni politiche. Continuerò a lavorare come medico, come ricercatore e come divulgatore impegnandomi per la scienza,

