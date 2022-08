Ecuador, un attentato causa cinque morti e 20 feriti: stato d'emergenza a Guayaquil per 30 giorni (Di lunedì 15 agosto 2022) Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretato lo stato di emergenza a Guayaquil, la capitale industriale del Paese dove ieri sconosciuti hanno realizzato un attentato che ha causato cinque ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 agosto 2022) Il presidente dell', Guillermo Lasso, ha decretato lodi, la capitale industriale del Paese dove ieri sconosciuti hanno realizzato unche hato...

