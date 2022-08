Ecco perché questa Roma ha tutto per lo Scudetto: cosa può succedere in poche settimane (Di lunedì 15 agosto 2022) José Mourinho non ha mai allenato una squadra più giovane di questa Roma. La rosa ha un'età media di 24,9 anni, come il Bologna e il Torino che non hanno ambizioni europee, figurarsi da Scudetto. È più giovane del Sassuolo, società che trasforma i talenti in soldi e i soldi in altri talenti da vendere. Ha un'età inferiore a tutte le altre grandi, anche del Milan campione d'Italia (26,5 anni) la cui formazione titolare prevedeva e prevede un solo ed eventuale over 30. La Roma ne schiera due, Smalling (32) e Rui Patricio (34), ma ne ha acquistati altri due Wijnaldum (31) e Matic (34) per completarsi e diventare una squadra da Scudetto. Lo può diventare se la ciliegina - Dybala - garantirà continuità, perché sul resto non ci sono dubbi. E Mourinho lo sa, anche se ripeterà il contrario per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) José Mourinho non ha mai allenato una squadra più giovane di. La rosa ha un'età media di 24,9 anni, come il Bologna e il Torino che non hanno ambizioni europee, figurarsi da. È più giovane del Sassuolo, società che trasforma i talenti in soldi e i soldi in altri talenti da vendere. Ha un'età inferiore a tutte le altre grandi, anche del Milan campione d'Italia (26,5 anni) la cui formazione titolare prevedeva e prevede un solo ed eventuale over 30. Lane schiera due, Smalling (32) e Rui Patricio (34), ma ne ha acquistati altri due Wijnaldum (31) e Matic (34) per completarsi e diventare una squadra da. Lo può diventare se la ciliegina - Dybala - garantirà continuità,sul resto non ci sono dubbi. E Mourinho lo sa, anche se ripeterà il contrario per ...

sbonaccini : @GuidoCrosetto Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Or… - NicolaPorro : #Sallusti ci spiega perché ha ragione #Berlusconi sulle dimissioni di #Mattarella. Non sarà che la sinistra... ?? - NicolaMorra63 : Pensioni a 1000 €, 1 milione di alberi, via la successione, giù le tasse, via le accise, pace fiscale, salario mini… - simone19carta : RT @ALICIAERAZO: ECCO LA RISPOSTA A TUTTE I VOSTRI DUBBI SUL VOTO DEL 25 SETTEMBRE, MAZZUCCO LO SPIEGA PERFETTAMENTE CIO CHE IO INDIVIDUALM… - EsimioF : 'Fuori dal locale perché di colore'. I gestori: 'Non è vero, aveva creato problemi' Ecco, questa è una di quelle s… -