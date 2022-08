E quant’è bello il Napoli senza passato: dilaga 5-2 a Verona (Di lunedì 15 agosto 2022) È il terzo gol la sintesi del nuovo Napoli. È la riedizione del gioco de La Settimana enigmistica “Unisci i puntini” ma solo in verticale. Mario Rui per Kvara che di prima disegna un’autostrada per Zielinski che anticipa Montipò in uscita e di sinistro la piazza nell’angolino basso. È il gol del 3-2. È il gol che certifica il cambio di era nel Napoli. Si gioca in verticale. Perché stoppare e guardarsi attorno se nessuno vieta di servire il pallone di prima? È il Napoli senza passato, squadra assurdamente contesta da una tifoseria nostalgica e ahinoi incompetente come poche. A Verona il nuovo Napoli gioca una partita di personalità. Vince 5-2. Vince è riduttivo. Domina. dilaga. Straripa. Annienta l’avversario. Lo prende a pallate. Segna gol formidabili ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 agosto 2022) È il terzo gol la sintesi del nuovo. È la riedizione del gioco de La Settimana enigmistica “Unisci i puntini” ma solo in verticale. Mario Rui per Kvara che di prima disegna un’autostrada per Zielinski che anticipa Montipò in uscita e di sinistro la piazza nell’angolino basso. È il gol del 3-2. È il gol che certifica il cambio di era nel. Si gioca in verticale. Perché stoppare e guardarsi attorno se nessuno vieta di servire il pallone di prima? È il, squadra assurdamente contesta da una tifoseria nostalgica e ahinoi incompetente come poche. Ail nuovogioca una partita di personalità. Vince 5-2. Vince è riduttivo. Domina.. Straripa. Annienta l’avversario. Lo prende a pallate. Segna gol formidabili ...

