Domani l'arrivo a Monopoli di una nave dall'Ucraina: seimila tonnellate per produrre olio di semi di girasole Invasione russa, ancora gravi attività nella zona della centrale nucleare (Di lunedì 15 agosto 2022) Domani a mezzogiorno è previsto l'arrivo a Monopoli di una nave partita dall'Ucraina. Trasporta seimila tonnellate di semi di girasole per la produzione di olio da parte del gruppo Marseglia. L'Invasione russa dell'Ucraina fa registrare, fra i bombardamenti che vanno avanti da circa sei mesi, la prosecuzione di attività militari assolutamente preoccupanti nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa.

