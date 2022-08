Dolce la dedica di Rocio Morales ma dicono abbia perdonato tutto a Raoul Bova

(Di lunedì 15 agosto 2022) E’ ancora una volta Alessandro Rosica, lnvestigatore social ad accendere i pettegolezzi suMunoz. L’attore ha appena festeggiato i suoi 51 anni, felice e orgoglioso della sua famiglia, delle sue passione. Bellissimo il video in cui fa gli auguri a se stesso e ringrazia tutti, chi c’è sempre stato e chi ci sarà; è il suo è un modo per dire che il suo presente sarà il suo futuro. Dolcissima anche ladiper: uno scatto bellissimo in vacanza, sono in piscina, felici, si divertono come due ragazzini e se lei sceglie questa immagine è perché racchiude: “Auguri a te compagno meraviglioso di vita”. E’ ovvio che sui social si mostrano solo le gioie, i sorrisi, i momenti felici, la ...

chittychittybin : questa sera sono molto suscettibile se qualcuno mi facesse una dedica o dicesse qualcosa di dolce potrei piangere all'istante - sportface2016 : La dedica di #Kyrgios dopo la vittoria su #Medvedev è per una persona speciale - occhio_notizie : 'Mentre la gente si separa, noi un esempio': la dolce dedica di Fiorello alla moglie #fiorello #moglie #dedica… - GossipItalia3 : Adriano Celentano, la dolce dedica al grande amore della sua vita #gossipitalianews - RegalinoV : Adriano Celentano, la dolce dedica al grande amore della sua vita -

ilmattino.it

... Blanco si gode i pochi momenti di relax fuori dal palco incompagnia. Martina lo riprende ... In basso a sinistra ladella Valdes al suo fidanzato 'Bello che sei'. Insomma, la coppia appare ...'Tu sei il meglio del meglio', così il frontman dei Maneskin , Damiano ,unpensiero su Instagram alla fidanzata, Giorgia Soleri . La coppia, in vacanza in Puglia, immortala il loro amore in una foto black and white, belli, complici, inseparabili. Damiano non ... Maneskin, Damiano e la dolce dedica alla fidanzata Giorgia Soleri: «Sei la migliore» La dedica di Rocio a Raoul Bova è dolcissima ma cosa ha dovuto perdonare all'attore E’ ancora una volta Alessandro Rosica, lnvestigatore social ad accendere i pettegolezzi su Raoul Bova e Rocio Munoz ...Napoli a lutto, sconvolta e attonita per la morte di Vincenza Donzelli, operatrice culturale e compagna di Andrea Cannavale, figlio del grande attore Enzo. La donna è deceduta in ...