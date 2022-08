Dionisi: "Siamo stati sfortunati, ma abbiamo tirato in porta più della Juve. Raspadori? Ecco perché non l'ho messo dall'inizio" (Di lunedì 15 agosto 2022) Ai microfoni di Dazn, ha parlato Alessio Dionisi dopo la sconfitta del suo Sassuolo per 3-0 in casa della Juventus. Queste le sue parole.PRESTAZIONE - "Dobbiamo fare valutazioni diverse tra... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 15 agosto 2022) Ai microfoni di Dazn, ha parlato Alessiodopo la sconfitta del suo Sassuolo per 3-0 in casantus. Queste le sue parole.PRESTAZIONE - "Dobbiamo fare valutazioni diverse tra...

DrugoSniper85 : Buona la prima,Di Maria fuori categoria,Bremer un muro...siamo ancora in fase di convalescenza ma nel complesso buo… - Pall_Gonfiato : Conferenza stampa di #Dionisi dopo #Juventus #Sassuolo - GPeppe34N : RT @glmdj: “Siamo stati pochi fortunati in alcune decisioni” #Dionisi Poteva farne a meno - glmdj : “Siamo stati pochi fortunati in alcune decisioni” #Dionisi Poteva farne a meno - frysalvi : @Raffaelo_Sanzio @vox2box No. Non c’è nessun contatto, nessun fallo. Quello è calcio. Altro che all’inglese. Sul pr… -