Di Maio: "Con la destra al governo c'è il rischio di una deriva putiniana" (Di lunedì 15 agosto 2022) Di Maio avvisa il centrodestra. Il leader di Impegno Civico, candidato nelle liste del centrosinistra, non ha digerito le parole di Berlusconi su Mattarella e ha parlato di rischi in caso di governo di centrodestra.. Ha difeso l'operato del Capo dello Stato e ha sottolineato l'insofferenza di Lega, FI e FDI verso la Costituzione. Diventa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Premio Nobel: Proposta anche la candidatura di Wladimir Putin governo, scontro fra Salvini e Di Maio Attentato a Londra: killer ucciso Di Maio incontra il ministro francese Le Drian Videomessaggio di Mattarella agli italiani all'estero Di Maio spinge per le "aggregazioni locali"

GianlucaVasto : Oggi direzione #PD su liste: insomma come ingannare i propri elettori e far eleggere Casini Di Maio & Co. con i vot… - demagistris : Di Maio con un braccio sotto l’ala protettiva di Tabacci e con l’altro braccio con il cappello in mano da Letta. La… - matteorenzi : Il Ministro Di Maio mi attacca. Dopo aver insultato il PD su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradimento, flir… - giampietrogiova : RT @matteorenzi: Il Ministro Di Maio mi attacca. Dopo aver insultato il PD su Bibbiano, accusato Mattarella di alto tradimento, flirtato co… - lucaeugenio : @av28av Con tutti quei cialtroni che che ci hanno governato e in particolare con chi(di maio) ha ridotto l autoprod… -