Delegazione Usa a Taiwan e Pechino effettua nuove esercitazioni militari

fattoquotidiano : Un gruppo di parlamentari è nell’isola-Stato mai riconosciuta da Pechino. Kissinger: “Si rischia la guerra” - repubblica : Taiwan, la Cina annuncia nuove esercitazioni militari dopo l'arrivo della delegazione Usa a Taipei - MediasetTgcom24 : Taiwan, Pechino: dalla delegazione Usa commessa una grave violazione #wuqian #cinese #cina #'unicacina' #taiwan - Daijgo : RT @ProItalia_org: A sorpresa, una delegazione del Congresso Usa, guidata dal democratico Ed Markey, è sbarcata a #Taiwan. Secchiate di be… - Artemid32071416 : RT @sole24ore: Taiwan: Cina annuncia nuove esercitazioni militari dopo visita delegazione Usa, «grave violazione» -

- La decisione ha fatto seguito alla visita a sorpresa nell'isola di unadel congresso americano... nel giorno dell'annuncio di "una missione di pattugliamento e di combattimento congiunta" da parte delle forze armate cinesi in risposta alla visita a Taipei delladel Congresso, ha ...Campbell ha annunciato che anche gli Stati Uniti invieranno navi da guerra e aerei attraverso lo Stretto di Taiwan nelle prossime settimane Esattamente dodici giorni dopo la visita di Nancy Pelosi, l’ ...La Cina adottera' 'misure ferme e potenti per salvaguardare la sovranita' nazionale e l'integrita' territoriale' in risposta alla missione a ...