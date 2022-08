Dazn: siamo al lavoro per gli indennizzi ai clienti. Ultimatum della Lega di Serie A. Verona-Napoli si è vista (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - IL banco di prova è Verona-Napoli e al momento sembra non ci siano inconvenienti. Dazn, poco prima dell'inizio del colLegamento, ha comunque inviato a tutti. un messaggio con la procedura alternariva. …intanto #Dazn butta le mani avanti per non cadere indietro. pic.twitter.com/tzQCw2LaXh — Donato Moscati (@DonatoMoscati) August 15, 2022 E ha riproposto il link sul profilo Twitter Dazn Italia. Se sei cliente Dazn e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a colLegarti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas Verona – Napoli”. La mail è stata recapitata all'indirizzo di posta elettronica associato al tuo account Dazn. pic.twitter.com/VsPgltFLDT ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - IL banco di prova èe al momento sembra non ci siano inconvenienti., poco prima dell'inizio del colmento, ha comunque inviato a tutti. un messaggio con la procedura alternariva. …intanto #butta le mani avanti per non cadere indietro. pic.twitter.com/tzQCw2LaXh — Donato Moscati (@DonatoMoscati) August 15, 2022 E ha riproposto il link sul profilo TwitterItalia. Se sei clientee stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a colrti al link contenuto nella mail “Importante: come vedere Hellas”. La mail è stata recapitata all'indirizzo di posta elettronica associato al tuo account. pic.twitter.com/VsPgltFLDT ...

LegaSalvini : Siamo nel 2022, eppure è inaffidabile e così in ritardo che, se riesci a sentirlo, parla di cose che sono già super… - Falcocomeback : @DAZN_IT DOVETE CEDERE STI CAZZO DI DIRITTI. Dovete dire SIAMO DEGLI INCAPACI, NON SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE LA… - Alex_Arezzini : RT @AlexDavani: Siamo alla prima giornata di campionato e già @DAZN_IT non funziona. Però aumentano i prezzi come se dessero un servizio in… - r_campix : #Dazn...prima salta l'audio, adesso il video... Male, non ci siamo...non ci siamo proprio - violanews : Arriva l'accusa del #Codacons dopo i disservizi di #DAZN -