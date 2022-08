Dazn non si vede. La Lega di A valuta azioni legali: esplode la protesta (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato di Serie A è iniziato nel peggiore dei modi per i tifosi impazienti di guardare la prima partita della propria squadra del cuore. Ieri, in occasione dei quattro match in programma, si sono susseguiti disguidi sulla piattaforma Dazn. Se nel primo anno di trasmissione di tutte le partite di Serie A su Dazn (7 in esclusiva ogni domenica) - si legge sul Corriere della Sera - i problemi di accesso in avvio di campionato erano da mettere in preventivo, ieri i disservizi hanno colto di sorpresa i tifosi. Affamati di calcio pure a Ferragosto e sotto l’ombrellone — ieri alle 18.30 si giocavano Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna (in onda anche su Sky) — gli abbonati della app hanno avuto spiacevoli inconvenienti. ColLegati su smartphone o ipad molti clienti di Dazn hanno avuto problemi di connessione alla app ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 15 agosto 2022) Il campionato di Serie A è iniziato nel peggiore dei modi per i tifosi impazienti di guardare la prima partita della propria squadra del cuore. Ieri, in occasione dei quattro match in programma, si sono susseguiti disguidi sulla piattaforma. Se nel primo anno di trasmissione di tutte le partite di Serie A su(7 in esclusiva ogni domenica) - si legge sul Corriere della Sera - i problemi di accesso in avvio di campionato erano da mettere in preventivo, ieri i disservizi hanno colto di sorpresa i tifosi. Affamati di calcio pure a Ferragosto e sotto l’ombrellone — ieri alle 18.30 si giocavano Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna (in onda anche su Sky) — gli abbonati della app hanno avuto spiacevoli inconvenienti. Colti su smartphone o ipad molti clienti dihanno avuto problemi di connessione alla app ...

capuanogio : I vertici di #DAZN hanno spiegato alla Lega che il problema sarebbe stato causato dal fatto che la maggior parte de… - sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - andtrap : Amici di #Dazn, vi scrivo a cuore aperto. Mio padre, i miei zii, non hanno le capacità tecniche e formative per com… - caluix : @MaximiMilani Ciao, senza offesa mi sembra una scusa fantasiosa, come tutte quelle relative alla pirateria informat… - StePedrotti : @denni1327 @ciopweller @DAZN_IT L'ho usato anche io x il 2 tempo ma -