Dazn | disfunzioni | Vezzali annuncia tavolo politico per risolvere problema

(Di lunedì 15 agosto 2022) Scwnde in campo il governo per rimediare alle graviregistrate nella prima giornata di campionato L'articolo proviene da Firenze Post.

Sav3ri8 : RT @Ste_Mazzu: La cosa più socialpopolare fatta dal Pd nell'ultimo decennio è la veemente protesta e l'inoltro d'una segnalazione urgente a… - donnadimezzo : RT @Ste_Mazzu: La cosa più socialpopolare fatta dal Pd nell'ultimo decennio è la veemente protesta e l'inoltro d'una segnalazione urgente a… - PaoloX68 : RT @Ste_Mazzu: La cosa più socialpopolare fatta dal Pd nell'ultimo decennio è la veemente protesta e l'inoltro d'una segnalazione urgente a… - Plasticgo : RT @Ste_Mazzu: La cosa più socialpopolare fatta dal Pd nell'ultimo decennio è la veemente protesta e l'inoltro d'una segnalazione urgente a… - Gb13Giovanna : RT @Ste_Mazzu: La cosa più socialpopolare fatta dal Pd nell'ultimo decennio è la veemente protesta e l'inoltro d'una segnalazione urgente a… -

ROMA – Dopo le proteste degli utenti e l’iniziativa del Pd scende in campo il governo per rimediare all’ennesimo flop di Dazn. “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la ...