Dazn al lavoro per gli indennizzi ai clienti dopo il blackout di domenica (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - "Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un'alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione. Forniremo nuovamente un'alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario". Lo comunica Dazn in una nota in riferimento a quanto accaduto ieri quando diversi utenti sono rimasti privi del collegamento per ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - "è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cuiè presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un'alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione. Forniremo nuovamente un'alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario". Lo comunicain una nota in riferimento a quanto accaduto ieri quando diversi utenti sono rimasti privi del collegamento per ...

