Da Parigi – Lo Strasburgo sta valutando la possibilità di mantenere Alexander Djiku fino alla scadenza del suo contratto

(Di lunedì 15 agosto 2022) 2022-08-14 17:38:00 Che bomba dFrancia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidianono L’Équipe:doveva essere uno dei nomi più importanti nella lista delle partenze delloquest’estate, insieme a Ludovic Ajorque. Ma, come il suo compagno di squadra, il difensore centrale ghanese è ancora alsaziano ed è partito per la seconda volta in due giorni, questa domenica contro il Nizza (a seguire live con telecronaca). Ovviamente avrebbe potuto partire all’inizio di luglio per l’Hoffenheim se il trasferimento non fosse stato ribaltato. Da allora,ha mantenuto una certa popolarità sul mercato. Di recente ha anche suscitato l’interesse del Trabzonspor e del Galatasaray, come quello del Bournemouth, senza che nessuna offerta ...

sonos8na : londra milano parigi roma nyc strasburgo da vedere preferita penso banale ma roma - BdeligioBruno : RT @Jack53152579: Strasburgo,Monaco di Baviera,Parigi– Adam Weishaupt, figlio di un rabbino ebreo sionista e poi grande ispiratore dell'ebr… - Jack53152579 : Strasburgo,Monaco di Baviera,Parigi– Adam Weishaupt, figlio di un rabbino ebreo sionista e poi grande ispiratore de… - solobrisco : @BelpietroTweet Soliti favori ai paesi del Nord Europa, l'Ema all'Olanda, l'Eba a Parigi, il circo delle sessioni p… - lightbloods : @celiatae sksk sicura? allora le tappe sono friburgo in germania, francoforte, antwerp (con in mezzo bruxelles), br… -

missionline

... cercato dal Milan un anno fa quando giocava alloe i rossoneri non avevano ancora ... magari inserendo qualche contropartita tecnica in esubero a(come Kehrer ). Dai sogni del Milan a ...... è il caso della Germania, che ne ha cinque (Berlino, Colonia, Amburgo, Monaco e Stoccarda), in Francia ve ne sono quattro (Marsiglia,, Lione e), in Polonia a Varsavia e Cracovia, ... Viaggiare in treno tra Francia e Germania, arriva l'AV Parigi-Berlino La trattativa dei pargini per il difensore nerazzurro non sembra destinata a concretizzarsi, secondo il quotidiano francese i campioni di Francia sarebbero interessati al 22enne del Lipsia ...I francesi puntano il 22enne centrale del Lipsia PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Paris Saint Germain è sempre alla ricerca di un difensore ...