Crisi energetica, la Germania teme un inverno di proteste: l’allarme delle comunità ebraiche e il ritorno di antisemitismo ed estremismo (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Unione delle comunità ebraiche tedesche, lo Zentralrat der Juden in Deutschland, per bocca del suo presidente Josef Schuster lancia un avvertimento sulla crescita di antisemitismo in Germania in connessione alla Crisi energetica. “I problemi vengono nella maggior parte dei casi accollati alle minoranze. C’entrano sempre gli ebrei”, ha dichiarato ai giornali del Redaktionsnetzwerk Deutschland. “No-vax e sedicenti ‘pensatori trasversali‘ in riferimento alla pandemia non hanno attualmente una piattaforma degna di nota – riporta le sue parole l’agenzia AFP – ma ci sono la guerra in Ucraina, e quello che mi preoccupa molto di più, la Crisi energetica. Quando in inverno farà freddo questi gruppi attaccheranno e, come temo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) L’Unionetedesche, lo Zentralrat der Juden in Deutschland, per bocca del suo presidente Josef Schuster lancia un avvertimento sulla crescita diinin connessione alla. “I problemi vengono nella maggior parte dei casi accollati alle minoranze. C’entrano sempre gli ebrei”, ha dichiarato ai giornali del Redaktionsnetzwerk Deutschland. “No-vax e sedicenti ‘pensatori trasversali‘ in riferimento alla pandemia non hanno attualmente una piattaforma degna di nota – riporta le sue parole l’agenzia AFP – ma ci sono la guerra in Ucraina, e quello che mi preoccupa molto di più, la. Quando infarà freddo questi gruppi attaccheranno e, come temo, ...

