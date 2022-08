Covid oggi Emilia Romagna, 1.069 contagi e 10 morti: bollettino 15 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.069 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 15 agosto 2022, su un totale di 4.924 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.700 molecolari e 2.224 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.263 (+23 rispetto a ieri, +1,9%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio Emilia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.069 i nuovida Coronavirus in, 152022, su un totale di 4.924 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.700 molecolari e 2.224 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 38 (+2 rispetto a ieri, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.263 (+23 rispetto a ieri, +1,9%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 4 a Reggio...

borghi_claudio : Oggi a #Siena è giorno di Prova Generale. Io vivo il tutto con gioia ma distacco perché non corre né la mia Contrad… - ladyonorato : OGGI, dopo più di 2 anni, ci dice che ha sempre curato il Covid con l’aspirina. Quando sostenevo in tv, dal 2021, c… - TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - bendinelli2011 : RT @1V4vendetta: Comunque oggi una mia amica dell'uni, candida come la neve mi fa 'eh ho avuto una tromboflebite' (44 anni) io scusa ma la… - telodogratis : Covid oggi Emilia Romagna, 1.069 contagi e 10 morti: bollettino 15 agosto -