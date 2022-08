Covid, le news. Tasso di positività al 14,8%. I decessi scendono sotto le centinaia. LIVE (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 19.457 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I contagiati sono 24.787, le vittime sono 78. Il Tasso è al 14,8 %. Sono invece 298 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.543, in lieve calo nelle ultime 24 ore. In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono 19.457 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I contagiati sono 24.787, le vittime sono 78. Ilè al 14,8 %. Sono invece 298 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.543, in lieve calo nelle ultime 24 ore. In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con lavariante BA.5 predominante al 90.8%

repubblica : Covid, 19.457 nuovi casi e 78 decessi. Il tasso di positivita' sale al 14,8% - AlbertoBagnai : C’era un parlamentare che ne aveva già parlato, non smentito da alcuno. Sicuramente era uno di quei partiti coraggi… - LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - zerodosi : 'Il gruppo di lavoro tedesco per l'analisi del vaccino #COVID19 ha reso pubblicamente disponibile il suo 'Riassunto… - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Covid, in Puglia nessun decesso e 1.335 nuovi casi pari al 14,5% dei test -