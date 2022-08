Covid, le news: il bollettino: 9.894 nuovi casi e 42 morti. Tasso positività al 15,4%.LIVE (Di lunedì 15 agosto 2022) Aumentano le terapie intensive (+3) e calano ricoveri (-39) nei reparti Covid. L'autorità di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito (Mhra) ha approvato un vaccino Moderna aggiornato contro la variante Omicron. Il vaccino è stato approvato per dosi di richiamo per adulti "dopo che è stato riscontrato che soddisfa gli standard di sicurezza del Regno Unito". In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 agosto 2022) Aumentano le terapie intensive (+3) e calano ricoveri (-39) nei reparti. L'autorità di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito (Mhra) ha approvato un vaccino Moderna aggiornato contro la variante Omicron. Il vaccino è stato approvato per dosi di richiamo per adulti "dopo che è stato riscontrato che soddisfa gli standard di sicurezza del Regno Unito". In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8%

