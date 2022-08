Covid, le news di oggi. Ok Gb a vaccino Moderna aggiornato per Omicron. LIVE (Di lunedì 15 agosto 2022) L'autorità di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito (Mhra) ha approvato un vaccino Moderna aggiornato contro la variante Omicron. Il vaccino è stato approvato per dosi di richiamo per adulti "dopo che è stato riscontrato che soddisfa gli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito". In Italia il tasso è al 14,8 %. In Italia la variante Omicron ha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8% Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 agosto 2022) L'autorità di regolamentazione dei farmaci del Regno Unito (Mhra) ha approvato uncontro la variante. Ilè stato approvato per dosi di richiamo per adulti "dopo che è stato riscontrato che soddisfa gli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito". In Italia il tasso è al 14,8 %. In Italia la varianteha una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 predominante al 90.8%

AurelianoStingi : Una bellissima notizia in questa giornata di festa, la MHRA ( corrispettivo UK di FDA o EMA) ha approvato il vaccin… - AlbertoBagnai : C’era un parlamentare che ne aveva già parlato, non smentito da alcuno. Sicuramente era uno di quei partiti coraggi… - LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E’ pronta la campagna d’autunno contro la nuova ondata - mp4e81 : RT @AurelianoStingi: Una bellissima notizia in questa giornata di festa, la MHRA ( corrispettivo UK di FDA o EMA) ha approvato il vaccino b… - _Melamore_ : RT @AurelianoStingi: Una bellissima notizia in questa giornata di festa, la MHRA ( corrispettivo UK di FDA o EMA) ha approvato il vaccino b… -