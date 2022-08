Covid Italia, 19.457 contagi e 78 morti: bollettino 14 agosto (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 19.457 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 78 morti. Sono 131.302 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 14,8%. In calo il numero di pazienti ricoverati con sintomi – 7.543 (-212) -, ma aumentano quelli in terapia intensiva: 298 (+7). Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 2.143 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 agosto. Si registrano inoltre altri 20 morti. 17.579 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,2%. 41.964 i decessi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 19.457 i nuovida coronavirus inoggi, 142022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 78. Sono 131.302 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 14,8%. In calo il numero di pazienti ricoverati con sintomi – 7.543 (-212) -, ma aumentano quelli in terapia intensiva: 298 (+7). Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 2.143 i nuovidain Lombardia secondo ildi oggi, 14. Si registrano inoltre altri 20. 17.579 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,2%. 41.964 i decessi ...

