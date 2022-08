Covid Gb, ok a nuovo booster Moderna contro Omicron (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – In Gran Bretagna è stato approvato un nuovo booster per gli adulti contro il Covid che potrebbe richiedere la somministrazione solo una volta all’anno. L’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra), infatti, ha autorizzato il vaccino di Moderna, che prende di mira il ceppo Covid originale e la variante Omicron. Conosciuta come mRNA-1273.214, la dose è una versione aggiornata del vaccino Moderna che è già in uso per la prima, la seconda e la dose di richiamo. Il direttore medico di Moderna, il dottor Paul Burton, in precedenza aveva affermato che il nuovo vaccino può aumentare gli anticorpi di una persona a livelli così elevati che potrebbe essere necessaria una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – In Gran Bretagna è stato approvato unper gli adultiilche potrebbe richiedere la somministrazione solo una volta all’anno. L’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra), infatti, ha autorizzato il vaccino di, che prende di mira il ceppooriginale e la variante. Conosciuta come mRNA-1273.214, la dose è una versione aggiornata del vaccinoche è già in uso per la prima, la seconda e la dose di richiamo. Il direttore medico di, il dottor Paul Burton, in precedenza aveva affermato che ilvaccino può aumentare gli anticorpi di una persona a livelli così elevati che potrebbe essere necessaria una ...

