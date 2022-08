Covid | a Bergamo 109 nuovi positivi In Lombardia +947 casi e 30 decessi

riad_viva : @camiziani L'articolo de La Verità non nega sia esistito il covid, con le relative bare di bergamo. - Marco32711897 : RT @mariobianchi18: Il poveretto vuole una commissione d'inchiesta sui morti per Covid di Bergamo. Fossi uno dei loro parenti andrei a spi… - aprilia1958 : RT @mariobianchi18: Il poveretto vuole una commissione d'inchiesta sui morti per Covid di Bergamo. Fossi uno dei loro parenti andrei a spi… - Gianfra12198016 : @PaolanelCaos Guarda che si muore di covid ...e quelli che erano dentro la camionetta militare a Bergamo c'erano ve… - fghiosso : RT @Lorenics1: @fabiogranata79 @lorepregliasco virologo Crisanti candidato elezioni con PD è Consul Tecn Ufficio processo pen al Trib Berga… -

Sono 947 i nuovi casi diregistrati lunedì in Lombardia, riscontrati da 8.245 tamponi, con un rapporto dell'11,5%, in ... a Brescia 186, a Monza 63, a Varese 53, a109, a Como 41, a Pavia ...Ci furono anche i Sì del sindaco diGiorgio Gori e dell'economista Tommaso Nannicini, la ... il microbiologo Andrea Crisanti , celebre volto tv dei giorni del lockdown per il. Seggi pochi,...Ci sono 186 nuovi contagiati nel Bresciano, 947 in Lombardia e 19.457 in Italia. Sono i numeri di oggi, lunedì 15 agosto, sul fronte Coronavirus. Il trend sul fronte Covid si riconferma in calo sul fr ...Bollettino Coronavirus Lombardia, dati aggiornati a lunedì 15 agosto 2022: le statistiche circa la pandemia di Covid-19 in regione ...