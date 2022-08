Conte candida Scarpinato Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa Chi sono gli altri | da Appendino a De Santoli

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Calenda, il gelo con Letta dopo l’accordo Pd-Sinistra: in tv scioglierà la riserva. Appendin… - bizcommunityit : Conte candida Scarpinato. Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa - lorenzo5103 : Grande,finalmente si comincia a fare sul serio davvero per la Giustizia. #IoVotoM5SconConte Conte candida Scarpin… - Virus1979C : '@GiuseppeConteIT candida Scarpinato. Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa. Chi sono… - Syrenaegiziana : RT @Virus1979C: Conte candida Scarpinato. Nel listino M5s anche l’ex magistrato De Raho e l’ex ministro Costa. Chi sono gli altri: da Appen… -

'Aprire una crisi che fa rischiare l'osso del collo all'Italia, come ha decisoseguito da ... ma anche seria e sia governare. Non ho pregiudizi verso di lei, ma passare dalla credibilità ...Per esempio, Di Maio, perché non sisolo nel collegio di Pomigliano, invece di cercare una ... Si pensi ache vuole assicurare i suoi 18 fedelissimi. Ai tempi della Dc, ognuno si conteneva.Ci sono i vari big dei 5 stelle, da Chiara Appendino a Stefano Patuanelli. Ma c’è soprattutto il nome di Roberto Scarpinato a lanciare il listino di candidati scelti da Giuseppe Conte per le politiche ...Al via il voto degli iscritti per scegliere i candidati del Movimento a Camera e Senato. La novità dell'ultima ora è l'elenco di "nominativi ristretti" scelti dall'ex premier ...