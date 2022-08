Comune di Modena: Concorso per Istruttori Amministrativi (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Comune di Modena ha appena pubblicato un nuovo Bando di Concorso per l’Assunzione di diversi posti da Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato. Bando di Concorso In data 18 luglio 2022, con prot. n. 265407/2022 e' stato pubblicato sul sito del Comune di Modena l'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale per posti di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. La riserva e' applicata a scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 1014, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Requisiti ed Invio della ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 15 agosto 2022) Ildiha appena pubblicato un nuovo Bando diper l’Assunzione di diversi posti da Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato. Bando diIn data 18 luglio 2022, con prot. n. 265407/2022 e' stato pubblicato sul sito deldil'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale per posti di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva ai volontari delle Forze armate di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. La riserva e' applicata a scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 1014, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Requisiti ed Invio della ...

T82Danny : RT @TARTARUGHELIBE4: Comune di Modena Che succede? Come mai richiamate al lavoro i no vax in ferie? Chi ha tre dosi sta da cazzo vero ???????? - livic751 : RT @TARTARUGHELIBE4: Comune di Modena Che succede? Come mai richiamate al lavoro i no vax in ferie? Chi ha tre dosi sta da cazzo vero ???????? - Paolikkio : RT @TARTARUGHELIBE4: Comune di Modena Che succede? Come mai richiamate al lavoro i no vax in ferie? Chi ha tre dosi sta da cazzo vero ???????? - Enzo62Lopez : RT @TARTARUGHELIBE4: Comune di Modena Che succede? Come mai richiamate al lavoro i no vax in ferie? Chi ha tre dosi sta da cazzo vero ???????? - gpellegrino55 : RT @TARTARUGHELIBE4: Comune di Modena Che succede? Come mai richiamate al lavoro i no vax in ferie? Chi ha tre dosi sta da cazzo vero ???????? -