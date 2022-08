Compie 60 anni “Il sorpasso” di Dino Risi | il film che ha raccontato l’Italia del boom economico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Quest’anno, a dicembre compirà sessant’un capolavoro della cinematografia italiana Il, diretto dacon gli indimenticabili amici per caso Vittorio Gassman (l’adulto Bruno) e Jean Luis Trintignant (il giovane Roberto). Se ne parla ad agosto perché ilè ambientato il 15 agosto 1962. A chi non ha avuto la fortuna di vederlo, se ne raccomanda caldamente la visione perché è una pellicola che racconta magistralmentedi quel periodo. Le sequenze iniziali sono costruite con i campi lunghi dei nuovi quartieri residenziali che mettono in evidenza la città deserta a Ferragosto (Roma me pare un cimitero – dirà Bruno). Il viaggio si snoda dapprima verso la campagna, poi sulla dorsale tirrenica da Castiglioncello fino all’alta Toscana. La fotografia in bianco e ...