Colpo a sorpresa Juventus: Agnelli lo strappa al Milan, tifosi entusiasti (Di lunedì 15 agosto 2022) La Juventus non arresta la propria corsa in ottica calciomercato e ora si prepara a ‘strappare’ il giocatore al Milan: ecco come stanno le cose. La Juventus continua a lavorare in ottica calciomercato per affrontare al meglio tutti gli impegni che questa stagione porta con sé. Questa sera per i bianconeri ci sarà il debutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Lanon arresta la propria corsa in ottica calciomercato e ora si prepara a ‘re’ il giocatore al: ecco come stanno le cose. Lacontinua a lavorare in ottica calciomercato per affrontare al meglio tutti gli impegni che questa stagione porta con sé. Questa sera per i bianconeri ci sarà il debutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EdoardoLanzi : RT @TuttoBundesliga: Tanti gol e una sorpresa nel pomeriggio di #Bundesliga?? Non basta al @RBLeipzig il ritorno al gol con i Tori di #Werne… - zazoomblog : Colpo alla Marotta: Inter la sorpresa di fine mercato per i tifosi - #Colpo #Marotta: #Inter #sorpresa - alm_94_ : Un po' arrugginiti, a fatica, con un colpo finale di Karsdorp a sorpresa, ma la prima ce la portiamo a casa ???? #ASRoma #SalernitanaRoma - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Niente #Morata, il vice #Vlahovic è nerazzurro! #Juventus COLPO A SORPRESA ? - OA_Sport : #CICLISMO Colpo a sorpresa: Elia Viviani al via dell'Eliminazione su pista dopo la prova su strada negli #Europei -