Club Mai Sola a lutto: addio alla mamma di Antonio Carmando (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Club della Salernitana, Mai Sola, a lutto. Nella giornata di oggi si è spenta la madre del presidente Antonio Carmando la signora Fulvia Malangone. Ne danno il triste annuncio i figli Gennaro, Giuseppina e Antonio, il genero Pietro, la nuora Luisa, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. Anche i soci del Club Mai Sola si stringono accanto al loro presidente . La carmera ardente è presso funeral home Alfa e Omega in via Cappelle Superiori 3 a Salerno. I funerali domani, martedì 16 agosto alle ore 16 presso la chiesa di Gesù Risorto a Parco Arbostella

