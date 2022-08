Cina, riprese le esercitazioni militari attorno a Taiwan. Il ministero della Difesa: «È una risposta alle provocazioni degli Stati Uniti» (Di lunedì 15 agosto 2022) Il copione sembra ripetersi. Il 2 agosto la speaker della Camera del Congresso degli Stati Uniti Nancy Pelosi è andata in visita a Taiwan. Una scelta che è stata letta dalla Cina come un aperto atto di provocazione, anche se il viaggio non era stato organizzato direttamente dalla Casa Bianca. Con la visita erano coincise pesanti esercitazioni militari organizzate da Pechino attorno all’isola. Ora la replica. Un gruppo di parlamentari degli Stati Uniti guidati dal senatore Ed Markey sono arrivati in visita a Taipei e la Cina ha iniziato nuove esercitazioni militari attorno all’isola di Taiwan. Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Il copione sembra ripetersi. Il 2 agosto la speakerCamera del CongressoNancy Pelosi è andata in visita a. Una scelta che è stata letta dallacome un aperto atto di provocazione, anche se il viaggio non era stato organizzato direttamente dalla Casa Bianca. Con la visita erano coincise pesantiorganizzate da Pechinoall’isola. Ora la replica. Un gruppo di parlamentariguidati dal senatore Ed Markey sono arrivati in visita a Taipei e laha iniziato nuoveall’isola di. Il ...

