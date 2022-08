Ciclismo su pista, Simone Consonni: “I francesi mi perseguitano! Il gruppo è forte, speriamo di ottenere altri grandi risultati” (Di lunedì 15 agosto 2022) Al termine di una giornata estenuante, con cinque durissime prove (visto anche il round di qualificazione oltre alle quattro gare previste dall’Omnium maschile), Simone Consonni ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella disciplina appena menzionata agli Europei di Ciclismo su pista 2022 di Monaco di Baviera. L’azzurro ha sfiorato la medaglia e il titolo di Campione d’Europa che è invece andato nelle mani del francese Donavan Grondin, con appena 2 punti a distanziare i due; è mancato un guizzo finale, ma resta una splendida prestazione per Consonni coronata da un argento tutt’altro che scontato. Ecco le parole di un entusiasta (e stremato, giusto sottolinearlo) Simone Consonni al termine dell’ultima gara ai microfoni della RAI: “Questo nuovo format ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Al termine di una giornata estenuante, con cinque durissime prove (visto anche il round di qualificazione oltre alle quattro gare previste dall’Omnium maschile),ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella disciplina appena menzionata agli Europei disu2022 di Monaco di Baviera. L’azzurro ha sfiorato la medaglia e il titolo di Campione d’Europa che è invece andato nelle mani del francese Donavan Grondin, con appena 2 punti a distanziare i due; è mancato un guizzo finale, ma resta una splendida prestazione percoronata da un argento tutt’altro che scontato. Ecco le parole di un entusiasta (e stremato, giusto sottolinearlo)al termine dell’ultima gara ai microfoni della RAI: “Questo nuovo format ...

Eurosport_IT : ???? Per saperne di più... - RaiSport : Ciclismo su Pista: medaglia d'argento per Consonni nell'Omnium. Guarda il video ?? - IlBlogdiAndy : @VVezzali @FIN_NUOTO ci sono l'oro e i 2 argenti nel ciclismo su pista sono anche loro atleti @BarbieriRachele oro… - TV7Benevento : **Ciclismo: Europei pista, Consonni argento nell'omnium maschile** - - Nicola89144151 : Splendida giornata per il Ciclismo su Pista! Oro e argento dalle gare Omnium con Barbieri e Consonni -