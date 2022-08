Ciclismo su pista, medagliere Europei 2022: Italia quarta dopo l’oro di Viviani (Di lunedì 15 agosto 2022) Gli Europei di Ciclismo su pista 2022 andranno in scena dall’11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L’Italia spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito il medagliere della rassegna continentale. medagliere Europei Ciclismo SU pista 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 5 3 1 9 2. Francia 4 1 3 8 3. Belgio 2 1 1 4 4. Italia 1 4 3 8 5. Paesi Bassi 1 1 2 4 6. Norvegia 1 0 0 1 6. Portogallo 1 0 0 1 8. Gran Bretagna 0 3 2 5 9. Danimarca 0 1 0 1 9. Ucraina 0 1 0 1 11. Polonia 0 0 3 3 Foto: FederCiclismo Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Glidisuandranno in scena dall’11 al 16 agosto a Monaco (Germania). L’spera di essere protagonista, anche se mancheranno alcune stelle come Filippo Ganna e Jonathan Milan. Di seguito ildella rassegna continentale.SU# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 5 3 1 9 2. Francia 4 1 3 8 3. Belgio 2 1 1 4 4.1 4 3 8 5. Paesi Bassi 1 1 2 4 6. Norvegia 1 0 0 1 6. Portogallo 1 0 0 1 8. Gran Bretagna 0 3 2 5 9. Danimarca 0 1 0 1 9. Ucraina 0 1 0 1 11. Polonia 0 0 3 3 Foto: Feder

