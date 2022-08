Ciclismo: Europei pista, Barbieri oro nell'omnium femminile (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco di Baviera, 15 ago. -(Adnkronos) - Rachele Barbieri vince la medaglia d'oro nell'omnium femminile ai campionati Europei di Monaco di Baviera. La 25enne emiliana trionfa con 174 punti, davanti alla francese Clara Copponi (171) e alla polacca Daria Pikulik (167). Barbieri conquista la nona medaglia e il secondo oro per la spedizione azzurra del Ciclismo su pista a Monaco. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Monaco di Baviera, 15 ago. -(Adnkronos) - Rachelevince la medaglia d'oroai campionatidi Monaco di Baviera. La 25enne emiliana trionfa con 174 punti, davanti alla francese Clara Copponi (171) e alla polacca Daria Pikulik (167).conquista la nona medaglia e il secondo oro per la spedizione azzurra delsua Monaco.

Federciclismo : Europei Ciclismo // qualifiche km: record italiano di Matteo Bianchi, primo italiano a scendere sotto il minuto sul… - Eurosport_IT : ?? ATTENZIONE, ATTENZIONE! Filippo Ganna proverà a prendersi il titolo europeo nella prova a cronometro! ???????????… - GessAsia : RT @rtl1025: ????? Impresa colossale di #EliaViviani agli #Europei di #ciclismo in corso a #MonacodiBaviera. Dopo avere concluso al settimo… - DANI56 : RT @RaiNews: La 'bellissima giornata' del 20enne altoatesino a #Monaco2022 per gli #Europei di ciclismo - MatteoFreezerCo : @VVezzali @SerieA @MISE_GOV @AGCOMunica Che poi ieri sera non c era solo il calcio ma anche gli europei di ciclismo????? -