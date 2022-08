Ciclismo, Egan Bernal torna in gara nel Giro di Danimarca: “Questo è il momento che aspettavo da gennaio” (Di lunedì 15 agosto 2022) Il colombiano Egan Bernal tornerà in gara a distanza di sette mesi dal grave incidente subito in allenamento: a partire da domani, martedì 16 agosto, il sudamericano sarà impegnato nel Giro di Danimarca, che segnerà il suo ritorno alle gare con la Ineos Grenadiers. La compagine ritrova così il suo alfiere, che ha ottenuto il benestare dei medici, come riportato nella nota stampa diffusa: “Dopo una valutazione finale nel fine settimana, il team medico della Ineos Grenadiers ha autorizzato il colombiano al ritorno alle competizioni“. La gioia di Egan Bernal: “Dopo quello che mi è successo a gennaio, Questo è il momento che aspettavo: tornare a correre con i miei compagni di squadra. Non ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Il colombianotornerà ina distanza di sette mesi dal grave incidente subito in allenamento: a partire da domani, martedì 16 agosto, il sudamericano sarà impegnato neldi, che segnerà il suo ritorno alle gare con la Ineos Grenadiers. La compagine ritrova così il suo alfiere, che ha ottenuto il benestare dei medici, come riportato nella nota stampa diffusa: “Dopo una valutazione finale nel fine settimana, il team medico della Ineos Grenadiers ha autorizzato il colombiano al ritorno alle competizioni“. La gioia di: “Dopo quello che mi è successo aè ilchere a correre con i miei compagni di squadra. Non ...

sportli26181512 : Ciclismo, Egan Bernal torna a gareggiare: sarà al via del Giro di Danimarca: A 7 mesi dal terribile incidente in al… - TV7Benevento : Ciclismo: Bernal torna alle gare, sarà al via del Giro di Danimarca - - RSIsport : ????? Vittima di un grave infortunio 7 mesi fa in allenamento, Egan Bernal è pronto a tornare in sella. - sportface2016 : #Ciclismo, Egan #Bernal torna finalmente dopo il lungo stop: inserito in squadra per il Giro di Danimarca - OA_Sport : #Ciclismo, Egan #Bernal è pronto per il ritorno alle gare: mirino puntato sul Giro di Germania! -