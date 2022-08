Chissà perché i politici si accorgono solo ora dei problemi di Dazn (Di lunedì 15 agosto 2022) Tu chiamale se vuoi, elezioni. I cittadini italiani sono alle prese, da anni, con i diversi problemi di trasmissione dei match di Serie A sulle varie piattaforme Dazn. Da tempo, infatti, moltissimi utenti hanno evidenziato e denunciato disservizi e la storia si è ripetuta anche nel corso della prima giornata di campionato (che si concluderà questa sera): servizio non disponibile e problemi che non sono stati risolti nel corso delle partite. Insomma, moltissime persone – nonostante l’abbonamento regolarmente pagato – non hanno potuto assistere all’esordio delle propria squadra del cuore. problemi atavici, ma i politici sembrano accorgersene solamente ora. Proprio in campagna elettorale. problemi Dazn, cosa dice l’azienda Partiamo dai problemi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Tu chiamale se vuoi, elezioni. I cittadini italiani sono alle prese, da anni, con i diversidi trasmissione dei match di Serie A sulle varie piattaforme. Da tempo, infatti, moltissimi utenti hanno evidenziato e denunciato disservizi e la storia si è ripetuta anche nel corso della prima giornata di campionato (che si concluderà questa sera): servizio non disponibile eche non sono stati risolti nel corso delle partite. Insomma, moltissime persone – nonostante l’abbonamento regolarmente pagato – non hanno potuto assistere all’esordio delle propria squadra del cuore.atavici, ma isembrano accorgersene solamente ora. Proprio in campagna elettorale., cosa dice l’azienda Partiamo dai...

