Chelsea, per l'attacco l'obiettivo è Gordon (Di lunedì 15 agosto 2022) Il Chelsea lavora sull'attacco. Come riportato da Sky Sport, l'obiettivo numero uno del mercato dei Blues è Anthony Gordon, esterno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Illavora sull'. Come riportato da Sky Sport, l'numero uno del mercato dei Blues è Anthony, esterno...

lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - capuanogio : Due anni fa. Oggi #Cucurella al #Chelsea per 60 milioni di euro ?? - calciomercatoit : ??? @FBiasin a TVPLAY_CMIT: 'I dirigenti dell’#Inter dicono che la situazione è complicata, per prendere un difensor… - Sneijderismo : RT @InterHubOff: ?????? Programmati nuovi contatti tra Inter e Chelsea per Cesare Casadei la prossima settimana. Corsa aperta, ma il Chelsea v… - __mandrake_ : @HaranOfficial_ in realtà furbi sono state tutte e 3 le parti: il Chelsea che si è preso uno dei migliori al mondo… -