Che fine ha fatto Giovanni Muciaccia, l’idolo di Art Attack? Ecco che cosa fa oggi (Di lunedì 15 agosto 2022) Giovanni Muciaccia ovvero Art Attack! chi non è stato catturato da questo programma che letteralmente ha “incollato” grandi e piccini alla Tv durante i suoi tutorial. Muciaccia è legato in maniera indissolubile al programma Art Attack che lo ha reso famoso accompagnando tante generazioni e insegnando loro l’arte di inventare, accendendo la fantasia. Giovanni Muciaccia L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 15 agosto 2022)ovvero Art! chi non è stato catturato da questo programma che letteralmente ha “incollato” grandi e piccini alla Tv durante i suoi tutorial.è legato in maniera indissolubile al programma Artche lo ha reso famoso accompagnando tante generazioni e insegnando loro l’arte di inventare, accendendo la fantasia.L'articolo proviene da CheSuccede.it.

CarloCalenda : Alla fine è stata semplicemente una fesseria togliere i diritti a Sky. Peraltro colpendo una grande azienda che ave… - ricpuglisi : Che Galbani se la sia comprata alla fine Lactalis e non viceversa, a me dà un po' fastidio. Però continuate pure a… - SimoneAlliva : Fronte #Lega tra le candidature spuntano i nomi di Maria Giovanna Maglie, Hoara Borselli, Annalisa Chirico e l’ex p… - senaytkahsay90 : RT @davide_tommasin: Gli sforzi per la risoluzione pacifica del genocidio in #Tigray siano benvenuti, ma è imperativo che le forze di occup… - Stone_ColdCrazy : @__lo_ste__ Sì ?? non immaginavo che mi sarebbe dispiaciuto così tanto… ero partito un po’ prevenuto ma già dalla fi… -