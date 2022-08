Caserta | “Abbiamo un problema Valutazioni? Le fa il presidente | posso solo lavorare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Cosenza. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Davide Dionigi. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Sconfitta – Il Benevento ha giocato bene il primo tempo, nella ripresaavuto delle difficoltà dopo il gol. Non siamo riusciti a rimettere in piedi la gara, dobbiamoper venirne fuori. Questa sconfitta fa male, possiamo dire tutto ma l’unica medicina è il lavoro. Mancanze – Non credo abbiano inciso i troppi cambi. Ho messo gente più fresca perché chi ho sostituito non ce la faceva più. Dopo il golperso le nostre certezze. Nel primo ...