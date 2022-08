Casadei Chelsea, domani altro incontro con l’Inter (Di lunedì 15 agosto 2022) domani ci sarà l’incontro tra il Chelsea e l’Inter per decidere quale sarà il futuro del centrocampista nerazzurro Casadei Martedì si deciderà il futuro del centrocampista scuola Inter Casadei. Come riportato dal Corriere dello Sport, domani s’incontreranno i dirigenti nerazzurri e i blues per continuare a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022)ci sarà l’tra ilper decidere quale sarà il futuro del centrocampista nerazzurroMartedì si deciderà il futuro del centrocampista scuola Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport,s’incontreranno i dirigenti nerazzurri e i blues per continuare a trattare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - AlfredoPedulla : #Casadei: l’#Inter ha chiesto al #Chelsea una base minima di 15 milioni più bonus per arrivare a 20 - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, gli occhi di #Chelsea, #Nizza e #Sassuolo su #Casadei - _ElPrincipe22 : RT @FcInterNewsit: From UK - Casadei, il Chelsea non lascia e raddoppia l'offerta da presentare all'Inter - mr_kubra : RT @FcInterNewsit: From UK - Casadei, il Chelsea non lascia e raddoppia l'offerta da presentare all'Inter -