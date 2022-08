Carta igienica piena di sostanze genotossiche per l’organismo | Lo rivela una ricerca ed è agghiacciante! (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci mancava solo questa notizia agghiacciante, soprattutto in questo particolare periodo storico: la Carta igienica risulterebbe tossica! Il motivo? Contiene i PFAS, altresì chiamati, inquinanti eterni. Si tratta di sostanze altamente nocive per l’ambiente e per noi. Vengono impiegati dagli anni 50 del secolo scorso nella produzione di numerosi oggetti, grazie alla loro proprietà impermeabilizzante e contengono almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato. In breve, potrebbero essere genotossiche per l’organismo umano. A dire il vero, non si conoscono ancora del tutto i dettagli del loro impatto sul nostro benessere, ma si suppone che possano penetrare dalla cute e intossicare il fegato, ad esempio. La questione si fa pesante, visto il contatto diretto della Carta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci mancava solo questa notizia agghiacciante, soprattutto in questo particolare periodo storico: larisulterebbe tossica! Il motivo? Contiene i PFAS, altresì chiamati, inquinanti eterni. Si tratta dialtamente nocive per l’ambiente e per noi. Vengono impiegati dagli anni 50 del secolo scorso nella produzione di numerosi oggetti, grazie alla loro proprietà impermeabilizzante e contengono almeno un atomo di carbonio completamente fluorurato. In breve, potrebbero essereperumano. A dire il vero, non si conoscono ancora del tutto i dettagli del loro impatto sul nostro benessere, ma si suppone che possano penetrare dalla cute e intossicare il fegato, ad esempio. La questione si fa pesante, visto il contatto diretto della...

