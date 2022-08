Carlo Cracco | quanto costa mangiare nel suo ristorante? Tutti i prezzi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 agosto 2022)è uno chef pluristellato di grande fama. Ha svariati ristoranti in tutta Italia e all'estero. Mada lui? Scopriamolo. Conosciuto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi incentrati sulla cucina.comincia la carriera professionale ad alti livelli quando collabora con Gualtiero Marchesi. I suoi studi proseguono A Parigi, dove lo chef pluristellato studia la cucina del posto e si affida ai migliori maestri in circolazione. Torna in Italia con un bagaglio nuovo da investire nell’arte culinaria e, a Firenze, ottiene la sua prima stella Michelin. Questo fa sì che Gualtiero Marchesi lo richiami a collaborare con lui. I due aprono unnel qualelavora ...