Carabiniere torna a casa in moto e si schianta contro un'auto: morto a 41 anni. Il dolore sui social (Di lunedì 15 agosto 2022) Stava tornando a casa dal lavoro, dopo il turno di notte. Ma questa mattina, in sella alla sua moto , un Carabiniere di 41 anni è stato vittima di un incidente mortale quando si è schiantato contro un'... Leggi su leggo (Di lunedì 15 agosto 2022) Stavando adal lavoro, dopo il turno di notte. Ma questa mattina, in sella alla sua, undi 41è stato vittima di un incidente mortale quando si ètoun'...

InFoDifesa : Un #carabiniere 41enne è morto questa mattina in un incidente stradale a #Barletta - cronachemezzog : TORNA DAL LAVORO IN MOTO, MUORE CARABINIERE - cronachelucane : TORNA DAL LAVORO IN MOTO, MUORE CARABINIERE - Restano da chiarire le cause dell’impatto - - Trmtv : Torna dal lavoro in moto, muore carabiniere 41enne - corrmezzogiorno : #Bari Carabiniere torna dal lavoro in moto Scontro con un’auto, muore a 41 anni -