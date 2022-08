Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 15 agosto 2022) oggi, a Ferragosto, gli Europei di nuoto saranno occasione di spettacolo a Roma. Il programma prevede tantissime gare riguardanti il nuoto in corsie e artistico e i tuffi. L’Italia, da questo punto di vista, vorrà ben figurare per dimostrare tutto il proprio valore. Nella pratica in corsie si comincerà con le batterie dalle 09.00. Da osservare con attenzione le heat dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi tra i protagonisti, i 200 farfalla uomini con Federico Burdisso e Alberto Razzetti che lanciano il guanto di sfida al magiaro Kristof Milak e a chiusura della mattina il ritorno di Gregorio Paltrinieri nelle heat dei 1500 stile libero. Nel pomeriggio (ore 18.00), in Finale, Ilaria Bianchi nei 100 farfalla donne; Marco De Tullio e Stefano Di Cola nei 200 stile libero ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022), a Ferr, glidisaranno occasione di spettacolo a. Ilprevede tantissime gare riguardanti ilin corsie e artistico e i tuffi. L’Italia, da questo punto di vista, vorrà ben figurare per dimostrare tutto il proprio valore. Nella pratica in corsie si comincerà con le batterie dalle 09.00. Da osservare con attenzione le heat dei 50 rana uomini con Nicolò Martinenghi tra i protagonisti, i 200 farfalla uomini con Federico Burdisso e Alberto Razzetti che lanciano il guanto di sfida al magiaro Kristof Milak e a chiusura della mattina il ritorno di Gregorio Paltrinieri nelle heat dei 1500 stile libero. Nel pomeriggio (ore 18.00), in Finale, Ilaria Bianchi nei 100 farfalla donne; Marco De Tullio e Stefano Di Cola nei 200 stile libero ...

