Calendario Europei mountain bike 2022: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) I Campionati Europei 2022 di mountain bike si disputeranno venerdì 19 agosto e sabato 20 a Monaco di Baviera. L’evento sarà inserito per la seconda volta all’interno degli European Championships 2022, manifestazione multisportiva giunta alla sua seconda edizione dopo Glasgow 2018. A Monaco i soli titoli continentali in palio saranno quelli del Cross Country, ovvero l’unica specialità presente nel programma olimpico. Si inizierà venerdì 19 agosto con la gara maschile e si terminerà sabato 20 con la prova femminile. La squadra maschile azzurra si affiderà all’esperienza di Gerard Kerschbaumer, in assenza di Luca Braidot, due volte vincitore in Coppa del Mondo quest’anno. Al femminile invece la punta sarà Martina Berta, rientrata alla grande da un brutto infortunio rimediato nella prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) I Campionatidisi disputeranno venerdì 19 agosto e sabato 20 a Monaco di Baviera. L’evento sarà inserito per la seconda volta all’interno degli European Championships, manifestazione multisportiva giunta alla sua seconda edizione dopo Glasgow 2018. A Monaco i soli titoli continentali in palio saranno quelli del Cross Country, ovvero l’unica specialità presente nelolimpico. Si inizierà venerdì 19 agosto con la gara maschile e si terminerà sabato 20 con la prova femminile. La squadra maschile azzurra si affiderà all’esperienza di Gerard Kerschbaumer, in assenza di Luca Braidot, due volte vincitore in Coppa del Mondo quest’anno. Al femminile invece la punta sarà Martina Berta, rientrata alla grande da un brutto infortunio rimediato nella prima ...

