Calendario Europei ciclismo su pista oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 4, i Campionati Europei di ciclismo su pista continuano oggi, lunedì 15 agosto, con in palio quattro nuovi titoli continentali. Sarà soprattutto la giornata dedicata alle prove dell’Omnium, specialità che comprende quattro gare diverse: Scratch, Eliminazione, Tempo race e Corsa a punti. Saranno inoltre in programma i turni decisivi del torneo femminile della Sprint e del Chilometro da fermo al maschile. Saranno in totale quattro gli azzurri a scendere in pista nella giornata odierna. Matteo Bianchi e Davide Boscaro partiranno dalle qualificazioni del Chilometro da fermo, mentre Simone Consonni e Rachele Barbieri difenderanno i colori azzurri nei due tornei dell’Omnium. Di seguito il programma dettagliato ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 4, i Campionatidisucontinuano, lunedì 15, con in palio quattro nuovi titoli continentali. Sarà soprattutto la giornata dedicata alle prove dell’Omnium, specialità che comprende quattro gare diverse: Scratch, Eliminazione, Tempo race e Corsa a punti. Saranno inoltre ini turni decisivi del torneo femminile della Sprint e del Chilometro da fermo al maschile. Saranno in totale quattro gli azzurri a scendere innella giornata odierna. Matteo Bianchi e Davide Boscaro partiranno dalle qualificazioni del Chilometro da fermo, mentre Simone Consonni e Rachele Barbieri difenderanno i colori azzurri nei due tornei dell’Omnium. Di seguito ildettagliato ...

