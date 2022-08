Calendario Europei 2022 oggi | orari tutti gli sport lunedì 15 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di lunedì 15 agosto 2022)15, si terrà la quinta giornata di gare sia per quanto riguarda glidi nuoto, ina Roma, che per quel che concerne gli European Championships, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. LA DIRETTA LIVE DEGLIDI NUOTO DIALLE 9.00 E ALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DEGLIDI NUOTO ARTISTICO DIDALLE 9.30 Glidi nuoto e gli European Championshipssaranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (14.05-17.45, 17.55-18.10, 18.35-20.30, 21.00-23.00) e Rai+HD (09.00-22.00). La direttasarà fruibile su RaiPlay (09.00-10.55, ...

Inizierà l'avventura dei tuffi con il Team Event e gli azzurri al via saranno Eduard Timbretti Gugiu, Sarah Jodoin di Maria, Andreas Sargent Larsen e Chiara Pellacani. Europei 2022 OGGI LUNEDÌ 15 AGOSTO 09.00 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne 50m Stile Libero 09.12 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Uomini 50m Rana 09.24 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne... Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara Andiamo a scoprire qual è il programma e quali sono gli orari degli Europei di Nuoto 2022 di oggi domenica 15 agosto. Gli azzurri di ciclismo su pista illuminano la notte di Monaco: Elia Viviani d'oro, argento per Silvia Zanardi Foto Federciclismo. Ci pensa il ciclismo su pista a regalare all'Italia le ultime soddisfazioni...