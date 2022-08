Calenda | «Con Meloni al governo non avremmo il fascismo Avremmo il caos»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 agosto 2022) «La scelta l’ha fatta il Pd», non Azione. É questa la sentenza di Carloin un’intervista al Corriere della Sera. Secondo l’ex ministro dello Sviluppo Economico, sarebbe dei dem la responsabilità della rottura. E se la sarebbero assunta «scegliendo alleanze che rendevano impossibile un programma di coalizione. E infatti correranno con quattro programmi diversi: una finta coalizione che non potrebbe mai governare»., però, non si trova d’accordo con chi sostiene che la fine della breve alleanza con il Partito Democratico avvantaggerà il centrodestra alle elezioni del prossimo 25 settembre. «Il proporzionale – spiega il leader di Azione – conta moltissimo in queste elezioni. E sei noi prendiamo dal 10 per cento al 15 per cento, si può fermare questo gioco della politica contro che ha dilaniato il Paese negli ultimi trent’anni». ...